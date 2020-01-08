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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 135-149 liradan satıldı.

08.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:42 Gaziantep Ticaret Borsası
Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 135-149 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg52,0060,10
Antep fıstığı (kavlak)Kg50,0050,00
Antep fıstığı (boz-kavlak)Kg74,3075,03
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg62,25100,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg135,00149,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg130,50194,41
Antep fıstığı (yeşil iç)Kg145,00145,00
Antep fıstığı (sıra içi)Kg61,0079,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg140,00143,25
fıstığı (kavrulmuş)Kg84,6589,40

Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Siirt, Ekonomi

Kaynak: AA

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