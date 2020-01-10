Haberler » Ekonomi » Gaziantep Ticaret Borsası - Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 130 ila 194 liradan satıldı.

10.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:00Gaziantep Ticaret Borsası
Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 130 ila 194 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (Kırmızı kabuklu)Kg52,0060,10
Antep fıstığı (Kavrulmuş) Kg68,25100,00
Antep fıstığı (Boz iç)Kg130,50194,41
Antep fıstığı (Meverdi)Kg135,01149,00
Antep fıstığı (Kırmızı iç)Kg120,00143,25
fıstığı (Kavrulmuş)Kg84,6589,40
ArpaKg1,251,45
BuğdayKg1,622,09

Gaziantep, Siirt, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:16  Borsada günün ilk yarısı (1) - Ekonomi
14:09  Bakan Selçuk açıkladı: Aktif sigortalı sayısı 22 milyona yaklaştı - Ekonomi
14:03  RK-3. Köprü ve K. Marmara Otoyolu hisse devri izne tabi değil - Ekonomi
14:01  Elephone, Türkiye pazarına giriyor - Ekonomi
13:58  Başkan Yılmaz ekonomiye yön verenlerle bir araya geldi - Ekonomi
13:52  İBB Başkanı İmamoğlu, "Hükümetle çalışmaya hazırız" dedi ancak bir şartı var - Ekonomi
13:44  Marketlerde yeni dönem! Bebek bezi, jilet, prezervatif artık alarm takılıp satılacak - Ekonomi
11:22  Denizli'de dünyada başka bir yerde bulunmayan endemik bir bitki tespit edildi - Ekonomi
11:10  Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
11:04  Bakan Selçuk asgari ücret ve EYT'yle ilgili konuştu - Ekonomi
10.01.2020 14:18:53