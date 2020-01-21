Haberler » Ekonomi » Gaziantep Ticaret Borsası - Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığının kilogramı 140 liradan satıldı.

21.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:14Gaziantep Ticaret Borsası
Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığının kilogramı 140 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg60,0060,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg149,90150,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg140,00140,00
fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)Kg80,0080,00
Ay çekirdeği içi Kg5,855,85
(ham) Kg14,0014,00
Kırmızı pul biber Kg16,0017,00
Dana eti (karkas) Kg30,0031,00
Kuzu eti (gövde)Kg37,0040,00
Nohut (naturel)Kg3,003,00

Gaziantep Ticaret Borsası, Zeytinyağı, Gaziantep, Siirt, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:53  E-ticarette daha çok harcama, daha az ürün
15:49  Yapı Kredi'den 50 milyon dolarlık ilk yeşil tahvil ihracı
15:47  İGDAŞ'tan doğal gaz faturalarına vade farksız taksit kampanyası
15:42  İspanya'da memur maaşlarına yüzde 2 zam
15:41  Kemer'de 'hayalet otel' icradan 96 milyon liraya satılık
21.01.2020 16:00:36