Haberler » Ekonomi » Gaziantep Ticaret Borsası - Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 180-185 liradan satıldı.

06.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:36Gaziantep Ticaret Borsası
Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 180-185 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg72,0089,66
Antep fıstığı (meverdi)Kg160,00160,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg180,00185,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg116,15141,50
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg116,50148,00
Ceviz içiKg164,00164,00
Badem ici (tatlı)Kg64,6467,63
Kuru üzüm (siyah)Kg15,0016,25
Nohut (naturel) Kg2,753,00
BuğdayKg1,691,84

Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
15:52  Serakib nerede? Serakib haritası ve konumu
6.02.2020 17:08:04