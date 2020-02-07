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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 156,66-188 liradan satıldı.

07.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:04Gaziantep Ticaret Borsası
Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 156,66-188 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg53,4056,50
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg81,0087,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg156,66188,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg140,00141,58
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg126,50135,00
Dana eti (karkas)Kg29,0031,00
eti (gövde)Kg20,0043,00
Kuru üzüm (siyah)Kg15,0015.50
Kırmızı kabuklu mercimek Kg4,504,50
BuğdayKg1,641,40

Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Kuzu, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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