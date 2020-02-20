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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 170 ile 180 liradan satıldı.

20.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:46Gaziantep Ticaret Borsası
Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 170 ile 180 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg54,5060,44
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg83,7583,75
Antep fıstığı (boz iç)Kg170,00180,00
Antep fıstığı (yeşil iç)Kg147,20172,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg137,00137,00
Antep fıstığı (kırmızı iç) Kg120,20130,00
Dana eti (karkas) Kg33,6933,69
Nohut (naturel) Kg2,702,95
Buğday Kg1,611,81

Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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