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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 150,50 ile 180 liradan satıldı.

27.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:46Gaziantep Ticaret Borsası
Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 150,50 ile 180 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (meverdi)Kg135,00158,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg150,50180,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg120,00120,00
Antep fıstığı (sıra içi)Kg75,0080,00
Kabuklu ceviz (kuru)Kg23,0027,00
Karpuz çekirdeği (çiğ)Kg11,0011,00
Pirinç (dökme) Kg3,375,48
Arpa Kg1,371,40

Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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