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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 168,31 ile 192 liradan satıldı.

16.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:24
Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 168,31 ile 192 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg55,0056,00
Antep fıstığı (kavlak)Kg65,0067,50
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg75,0075,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg168,31192,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg155,00159,00
Ceviz içiKg61,3863,87
Fındık içi Kg37,1252,97
Dana eti (karkas) Kg28,0034,15
Buğday Kg1,601,97

Kaynak: AA

Etiketler : Gaziantep, Ekonomi

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