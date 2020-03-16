Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 168,31 ile 192 liradan satıldı.
16.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:24
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 168,31 ile 192 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|55,00
|56,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|65,00
|67,50
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|75,00
|75,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|168,31
|192,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|155,00
|159,00
|Ceviz içi
|Kg
|61,38
|63,87
|Fındık içi
|Kg
|37,12
|52,97
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,00
|34,15
|Buğday
|Kg
|1,60
|1,97
Kaynak: AA
Manşet
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