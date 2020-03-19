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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 35 ile 35,50 lira arasından satıldı.

19.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:58
Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 35 ile 35,50 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Dana (karkas)Kg35,0035,50
Kuzu erkek (canlı)Kg23,0023,30
Koyun dişi (canlı)Kg17,4017,70
Koyun erkek (canlı)Kg24,6024,80
MısırKg1,261,30
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,005,15
Ekmeklik buğdayKg1,581,72
Sert buğday (İç Anadolu) Kg1,691,75
Sert buğday (Güneydoğu)Kg1,832,00

Kaynak: AA

Etiketler : İç Anadolu, Gaziantep, Ekonomi

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