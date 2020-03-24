Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimek 5,80 liradan satıldı.
24.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:04
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimek 5,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,80
|5,80
|Yeşil mercimek
|Kg
|3,00
|5,18
|Fasulye
|Kg
|6,63
|6,63
|Ay çekirdeği içi
|Kg
|5,60
|5,60
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,45
|3,34
|Bulgur
|Kg
|2,83
|2,83
|Pirinç
|Kg
|3,55
|6,57
|Mısır
|Kg
|1,22
|1,22
Kaynak: AA