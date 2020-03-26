Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 174-198 liradan satıldı.
26.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:06
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 174-198 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|55,00
|55,00
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|70,50
|70,50
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|72,50
|72,50
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|174,00
|198,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|150,00
|152,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|138,00
|140,00
|Yeşil mercimek
|Kg
|3,85
|3,85
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,40
|3,40
|Buğday
|Kg
|1,61
|2,00
Kaynak: AA