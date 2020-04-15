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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak boz Antep fıstığının kilogramı 76,50-78,25 liradan satıldı.

15.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:54
Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak boz Antep fıstığının kilogramı 76,50-78,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün
Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg76,5078,25
Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)Kg77,5079,25
Ceviz içiKg52,0052,00
Kuru üzüm (siyah)Kg15,0016,00
Ay çekirdeği içi Kg5,285,28
Nar ekşisiKg31,0031,00
Dana eti (karkas) Kg34,14 36,26
Yeşil mercimek Kg5,235,23
Ayçiçeği yağı (ham)Kg5,755,75

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Nar, Ekonomi
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