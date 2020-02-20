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Gaziantep tır'da 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

TIR'da 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildiGAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu TIR'da 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, şoför gözaltına alındı.

20.02.2020 13:01 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:04
TIR'da 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu TIR'da 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, şoför gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kent girişinde önlem alarak kontrol noktası oluşturan ekipler, şüphelendiği plakası açıklanmayan bir TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis, ismi açıklanmayan TIR şoförünü gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü.
Gaziantep tır'da 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

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Kaynak: DHA


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