Gaziantep TOBB Fen Lisesine Üniversiteliler Ziyaret

Gaziantep Üniversitesi
(GAÜN) Mühendislik Fakültesi idarecileri, Gaziantep TOBB Fen Lisesi öğrencilerine "tanışma ve tanıtım" ziyaretine gitti.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Tolga Bozdana, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serap Ulusam Seçkiner, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Serkan
Özbay ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Eren
Gülşan'ın katıldı.
Ziyarette bir sunum yapan GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Tolga Bozdana, fakülte hakkında bilgi verdi.
Daha sonra interaktif olarak gerçekleştirilen panelde, lise öğrencilerinin yönelttiği sorular, bölümleri temsilen katılan öğretim üyeleri tarafından cevaplandırıldı.
Panelde mühendislik mesleğinin Türkiye
ve dünyadaki yeri, önemi ve gelişimi üzerine görüşler aktarıldı.
Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Tolga Bozdana da, donanımlı, girişimci ve yenilikçi mühendisler yetiştirmeyi misyon edinen bir fakülte olduklarını belirterek şunları söyledi:
"Mevcut durumda 105 öğretim üyesi ile 5 bin 941 lisans ve 744 lisansüstü öğrencisine İngilizce eğitim veren, kaliteli, büyük ve güçlü bir fakülteyiz. Türkiye'de ilk kez Gaziantep Üniversitesi tarafından uygulanan İntörn Mühendislik Eğitimi kapsamında bugüne kadar 4 bin 538 öğrencimizin son dönemlerini endüstriyel firmalarda çalışarak geçirmelerini ve mezuniyet sonrasında yüksek oranda iş imkanına sahip olabilmelerini sağladık. Üç bölümümüzde dört programımız MÜDEK tarafından akredite edilmiştir."
Gaziantep Üniversitesi,Gaziantep
Kaynak: AA