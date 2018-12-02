Gaziantep Trafiği Yeni Yolla Rahatlayacak

Şahinbey
Belediyesinin kenti içi trafiği rahatlatmak amacıyla İnönü Caddesi'ne alternatif yol açma çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eski garajlar bölgesindeki iş yerlerinin yeni yapılan Şahinbey Oto Sanayi Sitesi'ne taşınmasının ardından bölgedeki kamulaştırılarak tahliye edilen iş yerlerinin yıkımına başlandı.
İnönü Caddesine alternatif yol açılması amacıyla yürütülen çalışmalarda, Hoşgör Meydanı'ndan başlayarak Özdemirbey Caddesi ile birleşecek yeni bir ulaşım güzergahı oluşturulacak ve şehir içerisindeki trafik yükü hafiflemiş olacak.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu
, yaptığı değerlendirmede, eski garajlar bölgesinde yaptıkları yıkımla 40 metre genişliğinde yol çalışması yaptıklarını, bu sayede kentin trafiğinde de rahatlama hissedileceğini belirtti.
Şahinbey
02 Aralık 2018 Pazar 14:30