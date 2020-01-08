Haberler » kultur-sanat » Gaziantep, Türkiye Kültür Portalı'nda en çok ziyaret edilen ikinci şehir oldu - Haberler

Gaziantep, Türkiye Kültür Portalı'nda en çok ziyaret edilen ikinci şehir oldu

Gaziantep, Türkiye Kültür Portalı'nda 2019 yılı boyunca en çok ziyaret edilen şehirler arasında ikincii sırada yer aldı.

08.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:22 Gaziantep, Türkiye Kültür Portalı'nda en çok ziyaret edilen ikinci şehir oldu
, Kültür Portalı'nda 2019 yılı boyunca en çok ziyaret edilen şehirler arasında ikincii sırada yer aldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gastronomi alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Gaziantep, kültürü, coğrafi güzellikleri ve uluslararası festivalleriyle adını dünyaya duyurdu.
Büyükşehir Belediyesi gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada hayata geçirdiği projeleriyle kenti, birçok kişinin uğrak merkezi haline getirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2015 yılında hayata geçirilen ve ülkenin tarihi, turistik ve kültürel zenginliklerini dünyaya duyuran Türkiye Kültür Portalı, 2019 yılı boyunca en çok ziyaret edilen ilk üç ili açıkladı.
Buna göre, Gaziantep, sitenin illere özel bölümünde ziyaretçilerin en çok aradığı kentler listesinde ikinci sırada bulundu.
Gazi şehir, bu yıl portalda 226 bin 644 ziyaretçi sayısına ulaşarak 2019'un ilk çeyreğinde yakaladığı 54 bin 353 ziyaretçi sayısını 4'e katladı. Bursa'nın ardından en çok ziyaret edilen il olan Gaziantep'i Antalya takip etti.
Açıklamada ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in "Medeniyet şehri Gaziantep", "Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı" ve "Uzaklarda arama" sloganlarıyla 2 milyonu aşkın turisti şehre çekmeyi başardığı belirtildi.

Gaziantep, Türkiye, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

13:56   KKTC'de etkili olan yağışlar nedeniyle okullar tatil edildi - Haberler
13:54   İran'dan düşen uçakla ilgili kriz çıkartacak karar! Kara kutuyu vermeyecekler - Haberler
13:54   Kıbrıs'ı sel vurdu, TV kanalını su bastı - Haberler
13:50   Yeni yılın ilk karaciğer nakli Adana'da gerçekleştirildi - Haberler
13:49   Ghosn'un Japonya'dan İstanbul'a müzik kutusunun içinde geldiği tespit edildi - Haberler
13:45   Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp kaçan baba gözaltına alındı - Haberler
13:31   Son dakika: Irak Başbakanı: İran, ABD üssüne saldırmadan önce bize bilgi verdi - Haberler
12:28   Avustralya'daki yangının faturası develere kesildi! Helikopterle vurulacaklar - Haberler
12:08   İstanbul'un en işlek caddesindeki bir kebapçıda cinsel içerikli film oynatıldı - Haberler
12:05   İran'ın ABD üslerine fırlattığı füzelerden en net fotoğraflar geldi - Haberler
8.01.2020 14:03:04