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Gaziantep tutuklanan şüphelinin 3 yerden hırsızlığı güvenlik kamerasında

Tutuklanan şüphelinin 3 yerden hırsızlığı güvenlik kamerasındaGAZİANTEP'te, 2 okuldan ve özel hastaneden hırsızlık yaptığı belirlenen M.Ö., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

10.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:37
Tutuklanan şüphelinin 3 yerden hırsızlığı güvenlik kamerasında
GAZİANTEP'te, 2 okuldan ve özel hastaneden hırsızlık yaptığı belirlenen M.Ö., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli mahkemece tutuklanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.
'te, 4 ve 7 Ocak'ta iki özel okuldan, 8 Ocak'ta da özel hastaneden hırsızlık yapıldı. Okulların ve hastanenin yetkililerinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, üç olayın da aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Yapılan araştırmada şüphelinin M.Ö. olduğu belirlendi. Şüphelinin adresini de belirleyen polis, operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan M.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep tutuklanan şüphelinin 3 yerden hırsızlığı güvenlik kamerasında

Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA


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