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GAZİANTEP UĞURCAN, 14 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Gaziantep'te, kontrolünden çıkan otomobiin devrilmesiyle ağır yaralanan Uğurcan Yırtlaz (25), 14 gün sonra hayatını kaybetti.

20.07.2019 15:15
Gaziantep'te, kontrolünden çıkan otomobiin devrilmesiyle ağır yaralanan Uğurcan Yırtlaz (25), 14 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza, 6 Temmuz günü Gaziantep-Kilis yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Kilis yönüne giden Uğurcan Yırtlaz yönetimindeki 27 GA 650 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, sürücü ise ağır yaralandı. Ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Uğurcan Yırtlaz, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde, bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Yaşamını yitiren Uğurcan Yırtlaz'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. GAZİANTEP UĞURCAN, 14 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Kaynak: DHA
Gaziantep, Güncel

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