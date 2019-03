Gaziantep Üniversitesi'nin Öğretim Üyeleri Slovakya'da

Kaynak: İHA

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Öğretim Elamanları tarafından yürütülen "Work for an Inclusive School Herritage: WISH" İsimli AB projesinin dördüncü proje toplantısı Slovakya'nın Zilina kentinde gerçekleştirildi.Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Özmantar, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Melike Özyurt, Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Tunç, Temel Eğitim Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Bilge Kuşdemir Kayıran ve Dr. Öğretim Üyesi Zehra Keser Özmantar tarafından yürütülen "Work for an Inclusive School Herritage: WISH" İsimli AB projesinin dördüncü proje toplantısı Slovakya'nın Zilina kentinde gerçekleştirildi.Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesini ve okullarda sosyal içerme kültürünün yerleşmesini desteklemek amacıyla yürütülen projenin Slovakya' da gerçekleştirilen toplantısında katılımcı ülkelerin öğretim üyeleri ve öğretmenleri proje kapsamında kendi ülkelerinde gerçekleştirdikleri Sosyal İçerme Projelerini sundu.Toplantıda bu çalışmaların öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin gelişimine sağladığı katkılar ele alındı. Ayrıca sosyal içerme konusunda çalışmalar yapan kurumlara saha ziyareti düzenlenerek uygulamalar hakkında bilgi alındı. Bu çerçevede toplumsal uyum sorunu ve davranış bozuklukları olan gençlerin rehabilitasyonun sağlandığı Lietavsk Lka (Centre for Youth Diagnosis) Merkezi ve aile içi şiddete maruz kalan kadınlara barınma ve meslek edindirme imkanı sağlayan no pre ivot, (Yes for Life) isimli sivil toplum kuruluşları ziyaret edildi.Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Özmantar, 2017 yılından bu yana yürütmekte oldukları proje kapsamında Gaziantep'te gerçekleştirilen çalışmaların, İstanbul Gaziantepliler Anadolu Lisesi ve Bahçeşehir Koleji öğrenci ve öğretmenleri ile verimli bir şekilde hayata geçirildiğini belirtti.Prof. Dr. Özmantar, proje kapsamında her iki okulun öğrencilerine 21. yüzyıl becerileri, sosyal içerme ve proje tabanlı öğrenme konusunda Gaziantep Eğitim Fakültesinde eğitimler verildiğini, bu eğitimler sonrasında öğrencilerin sosyal içerme konusunda farkındalık yaratma amaçlı projeler yaptığını belirtti. Prof. Dr. Özmantar, her iki okulun öğrencilerinin de gerçekleştirdikleri bu projelerin örnek uygulamalar olarak yurt dışından gelecek ekiplere sunulacağını ifade etti. Prof. Dr. Özmantar ayrıca, Gaziantep Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bu son proje toplantısında Engelsiz Yaşam Merkezi, Mutlu Kafe, Alzheimer Hastalarının ve Yakınlarının Buluşma Merkezi (Moral Evi), Suriyeli sığınmacı çocukların eğitim gördüğü Kaşıbeyaz Geçici Eğitim Merkezine de saha ziyareti düzenleneceğini, Gaziantep'te sosyal içerme konusunda gerçekleştirilen iyi uygulamalardan örnekler sunulacağını açıkladı. Üniversite okul işbirliğinde yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken Prof. Dr. Özmantar, bu kapsamda gerçekleştirilecek çalışmalara destek vereceklerini belirtti. - GAZİANTEP