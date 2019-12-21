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Gaziantep Üniversitesi personelini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

21.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:50 Gaziantep Üniversitesi personelini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı
'in ilçesinde Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Mehmet Yırtar yönetimindeki 27 TN 965 plakalı minibüs, Nurdağı-Gaziantep kara yolunun Sakçagözü Akyokuş mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü ile Bilal Erdoğan, Yusuf Gürler, Mustafa Barak, Hasan Aydın ve Sabiha Tıraş yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Kaynak: AA

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