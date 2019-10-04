Gaziantep Üniversitesi; Suriye'nin El Bab, Azez ve Afrin bölgelerinde 3 fakülte kuruyor

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile Gaziantep Üniversitesi Suriye'de 3 ayrı fakülte kuruyor. El Bab, Azez ve Afrinde kurulacak fakülteler sırasıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (El Bab), İslami İlimler Fakültesi (Azez) ve Eğitim Fakültesi (Afrin) olacak.

Karar 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 39'uncu maddeleri gereğince verildi.

CUMHURBAŞKANI KARARIYLA KURULACAK

2809 sayılı Kanun'un ek 30'uncu maddesi üniversitelerin yeni fakülteler veya enstitüler kurmasını düzenliyor.

2547 sayılı Kanun'un ek 39'uncu maddesinde ise "Türkiye'deki Devlet üniversiteleri, Cumhurbaşkanı(1) kararıyla yurtdışında akademik birimler ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan sosyal tesisler kurabilir. Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar Cumhurbaşkanı(2) tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir" deniyor.