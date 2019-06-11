Gaziantep Üniversitesinde "80'ler Modası" defilesi

Kaynak: AA

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından "80'ler Modası" defilesi düzenlendi.GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi'nde, gerçekleştirilen etkinlikte, üniversiteli kız öğrenciler kendi tasarladıkları kıyafetlerle podyuma çıktı.Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Arda, tüketim toplumu haline gelindiğini, doğal malzemelerin giderek azaldığını belirterek, "Bu bütün dünyanın sorunu. Dolayısıyla üniversitelerin programları içerisinde atık malzemelerden üretilen bu tür çalışmaların yer alması son derece anlamlı." dedi.GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir de etkinlik vesilesiyle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.Konuşmaların ardından, Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü öğrencilerine yönelik, "Sürdürülebilirlik" temalı tasarım yarışmasında derece alanlara ödülleri verildi.Yarışmada, "doğanın gücü" temalı eseriyle Gül Ataş birinci, "doğama dokunma" temalı eseriyle Esra Demir ikinci ve "doğa ana" temalı eseriyle Zuhal Aykanat üçüncü oldu.