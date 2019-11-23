Haberler » Güncel » Gaziantep ürünlerine Kastamonu'da yoğun ilgi - Haber

Gaziantep ürünlerine Kastamonu'da yoğun ilgi

Gaziantep Dernekler Konfederasyonunca Kastamonu'da düzenlenen "Gaziantep Tanıtım Günleri"ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

23.11.2019 19:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:20Gaziantep ürünlerine Kastamonu'da yoğun ilgi
Dernekler Konfederasyonunca 'da düzenlenen "Gaziantep Tanıtım Günleri"ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Kuzeykent Fuar Alanı'nda 15 Kasım Cuma günü başlayan etkinlikte, baklava, salça, baharat, kuru yemiş, lahmacun gibi yemeklerin yanı sıra bakır ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Vatandaşların yoğun ilgisiyle devam eden tanıtım günlerinde, sirk gösterileri ile sıra geceleri de düzenleniyor.
Organizasyon sorumlusu Ekrem Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'i tanıtmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.
Etkinliği ziyaret edenlere teşekkür eden Doğan, "Bence bu eğlenceleri kaçırmasınlar. Bütün Kastamonuyu buraya bekliyoruz. Şuana kadar 40 bin kişinin geldiğini tahmin ediyoruz. Hedefimiz 50 bindi. Bu sayıyı geçeceğimizi tahmin ediyorum." dedi.
Satışlardan memnun olduklarını anlatan Doğan, etkinlikte yer alan her bir baklavacının yaklaşık 700 kilogram baklava sattığını sözlerine ekledi.
Etkinliği ziyaret eden vatandaşlardan Taha Berk Küçükahmetoğlu ise "Burada kebap ve çiğ köfte yedim. Daha önce Gaziantep'e gitmemiştim ama en yakında zamanda gideceğim. Etkinliği çok beğendim." diye konuştu.
Gastronomi şehrinden gelen yaklaşık 100 kişilik ekiple düzenlenen etkinlik, yarın sona erecek.

Kastamonu, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:40 Öğretmenlerden tramvayda müzik resitali
19:39 İniş takımı zarar gören uçağın motoru piste sürttü
19:38 Bakan Turhan, ASAŞ Fabrikasını gezdi
19:38 24 Kasım Öğretmenler Günü
19:37 - Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Ahmad ile Görüştü
19:18 Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır
19:00 İstanbul'da yarın yapılacak 'Tarihi Yarımada Koşusu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:14 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyen Erdoğan'a yanıt: Seninle her ortamda tartışmaya hazırım
17:54 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var
17:21 Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 19:41:41