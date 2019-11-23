Haberler » Güncel » Gaziantep ürünlerine yoğun ilgi - Haber

Gaziantep ürünlerine yoğun ilgi

Gaziantep Dernekler Konfederasyonunca Kastamonu'da düzenlenen "Gaziantep Tanıtım Günleri"ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

23.11.2019 20:47 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:48
Dernekler Konfederasyonunca 'da düzenlenen "Gaziantep Tanıtım Günleri"ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Kuzeykent Fuar Alanı'nda 15 Kasım Cuma günü başlayan etkinlikte, baklava, salça, baharat, kuru yemiş, lahmacun gibi yemeklerin yanı sıra bakır ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Vatandaşların yoğun ilgisiyle devam eden tanıtım günlerinde, sirk gösterileri ile sıra geceleri de düzenleniyor.
Organizasyon sorumlusu Ekrem Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'i tanıtmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.
Etkinliği ziyaret edenlere teşekkür eden Doğan, "Bence bu eğlenceleri kaçırmasınlar. Bütün Kastamonuyu buraya bekliyoruz. Şuana kadar 40 bin kişinin geldiğini tahmin ediyoruz. Hedefimiz 50 bindi. Bu sayıyı geçeceğimizi tahmin ediyorum." dedi.
Satışlardan memnun olduklarını anlatan Doğan, etkinlikte yer alan her bir baklavacının yaklaşık 700 kilogram baklava sattığını sözlerine ekledi.
Etkinliği ziyaret eden vatandaşlardan Taha Berk Küçükahmetoğlu ise "Burada kebap ve çiğ köfte yedim. Daha önce Gaziantep'e gitmemiştim ama en yakında zamanda gideceğim. Etkinliği çok beğendim." diye konuştu.
Gastronomi şehrinden gelen yaklaşık 100 kişilik ekiple düzenlenen etkinlik, yarın sona erecek.
Gaziantep ürünlerine yoğun ilgi

Kastamonu, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:40 Kanser hastası emekli öğretmene sürpriz kutlama
21:40 Edirne'de otobüs tarlaya uçtu: 7 yaralı
21:39 Babasının PKK saldırısında kaybeden TRT muhabiri Terör Kurbanları Kongresi'nin kapanış manifestosunu gözyaşları içinde okudu
21:36 Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği Arnavutluk'ta toplandı
21:34 Vali Varol pancar sökme makinesiyle hasat yaptı
21:12 Fahrettin Altun'dan "Beştepe'ye giden İnce" iddiasına ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
20:57 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Talat Atilla'nın "Haberi CHP liderine doğrulattım" iddiasına yanıt: Talat Atilla'yı yedi yıldır görmüyorum
20:38 Manisa'da yüzeye çıkan balıkları tutan vatandaşlara uyarı: Bu balıkları yemeyin
19:18 Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 21:42:28