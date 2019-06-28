Gaziantep Valiliğinden "konut" açıklaması

Gaziantep Valiliğince, valilik konutu inşaasında kamu kaynaklarının verimli şekilde kullanıldığı belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yapımı devam eden Gaziantep Valilik konutu inşaatıyla ilgili yayımlanan haberler üzerine, açıklama yapılması gerekliliği ortaya çıktığı ifade edildi.

Şehir merkezindeki, arsası kıymetli olan eski valilik konutunun, 2015 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğüne (güncel değerlemesi ile 38 milyon lira) nakit ve gayrimenkul karşılığında satılarak bedeli eğitim öğretim hizmetlerinde kullanıldığı kaydedilen açıklamada, 2016 yılında başlanılan konut inşaatının ise büyük olduğu gerekçesiyle, yüzde 50 seviyesindeyken 3 milyon 450 bin lira bedel karşılığında Gaziantep Üniversitesine satıldığı aktarıldı.

Açıklamada, valilik konutu olarak halen kiralık bir apartman dairesinin kullanıldığı hatırlatılarak, "Devam eden konut inşaatı İçişleri Bakanlığı yatırım programında olup, 9 Şubat 2018 tarihinde 4 milyon 345 bin liraya ihale edilmiştir. 400 metrekaresi konut, 400 metrekaresi misafirhane olmak üzere 800 metrekare inşaat alanıyla yapımı sürdürülmektedir. Yapılan planlama ile kamu kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA