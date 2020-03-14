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Gaziantep Valiliğinden "koronavirüs bahanesiyle hırsızlık" uyarısı

Gaziantep Valiliği, yeni tip koronavirüs (kovid-19) taraması yapmak bahanesiyle evlere giren şüphelilere karşı vatandaşları uyardı.

14.03.2020 20:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:42
Gaziantep Valiliğinden
Gaziantep Valiliği, yeni tip koronavirüs (kovid-19) taraması yapmak bahanesiyle evlere giren şüphelilere karşı vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Son zamanlarda Kovid-19 salgınını bahane etmek sureti ile Sağlık Bakanlığı tarafından tarama yapmak için geldiklerini söyleyip evlere girerek hırsızlık girişiminde bulunan şahıslar olduğu ile ilgili çeşitli ihbarlar alınmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın böyle bir uygulaması bulunmamakta olup vatandaşlarımızın bu tarz dolandırıcılık ve hırsızlık girişimlerine karşı dikkatli olmaları ve bu tür girişimlerle karşılaştıklarında emniyet güçlerimize bildirmeleri gerekmektedir."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: AA

Etiketler : Gaziantep Valiliği, Güncel

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