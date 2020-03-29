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Gaziantep Valiliğinden "toplu mezar" iddialarına yalanlama

Gaziantep Valiliği, "kentte yeni tip koronavirüs salgını nedeniye toplu mezar hazırlandığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

29.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:48
Gaziantep Valiliğinden
Gaziantep Valiliği, "kentte yeni tip koronavirüs salgını nedeniye toplu mezar hazırlandığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, annesi vefat eden Saime D. isimli bir vatandaşın, Yeşilkent Mezarlığı'nda daha önce belediye tarafından hazırlanan sıra mezarları cep telefonuyla çekerek, "Bu mezarların koronavirüs vakalarından hayatını kaybedenler için hazırlandığı, vatandaşların kandırıldığı, ölüm vakalarının çok olduğu" şeklinde şahsi yorumlarını sosyal medya hesabından yayınladığı belirtildi.
Görüntüde yer verilen yorumların gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs salgını nedeniyle toplumsal hassasiyetlerin yüksek olduğu bir dönemde vatandaşlarımız arasında yanlış bir algı oluşmaması açısından konuyla ilgili açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Saime D. isimli şahsın annesi olan 1932 doğumlu Emine D. rahatsızlanarak 25 Aralık Devlet Hastanesine 27 Mart tarihinde getirilmiş, kendisi acil müdahale esnasında kardiyopulmoner arreste girip yapılan tüm canlandırma işlemine rağmen 18.45'te vefat etmiştir. Söz konusu vatandaşımızdan muayene ve tetkikler esnasında tedbir amaçlı Kovid-19 enfeksiyonuna yönelik numune alınmış ve yapılan test henüz sonuçlanmadan vefat olayı gerçekleşmiştir."
Testi negatif
Emine D'nin, şüpheli vaka olarak değerlendirilirken ölüm gerçekleştiği için ölüm raporuna "doğal ölüm" yazılmasına rağmen tedbiren koronavirüs hastası gibi işlem yapılıp, defin işleminin de alınan tedbirler eşliğinde gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Emine D'nin kızı olan Saime D. ise bu defin işleminin gerçekleştiği sırada bu videoyu çekerek yayınlamıştır. İki milyonun üzerinde bir nüfusa sahip olan ilimizde günlük 15 civarında vatandaşımız değişik sebeplerden vefat etmekte olup, görüntülerde yer alan kazılmış mezarlar koronavirüs vakaları için değil normal vefat eden ve aile mezarı olmayan vatandaşların toprağa verildiği sıra mezarlığının görüntüsüdür. Günlük defin işlemi yapılırken olumsuzluklarla karşılaşmamak için önceden mezarlar kazılarak hazır hale getirilmektedir. Bununla birlikte vefat etmeden önce kendisine koronavirüs testi yapılan Emine D. isimli vatandaşımızın testi de negatif çıkmıştır. Yani Emine D. koronavirüs hastası değildir."
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, TCK'nin 213. maddesi gereğince "halk arasında korku veya panik yaratmak" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle başlatılan soruşturmada, asılsız paylaşım yapan Saime D. ile yeğeni Arman K. gözaltına alındı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Gaziantep, Güncel

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