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Gaziantep Valisi Davut Gül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gaziantep Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:56Gaziantep Valisi Davut Gül, AA'nın
Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA Gaziantep Bölge Müdürü Salih Bilici, makamında ziyaret ettiği Vali Gül'e muhabirlerin çektiği ve oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında bilgi verdi.
Gül, kategorisinde Hasan Namlı'nın, annelerini konu alan "Çocuklarımızı geri istiyoruz" fotoğrafına, yaşam kategorisinde Adsız 'ın Gaziantep'in ilçesinde çektiği ve yaz sezonunda hazırlanan kurutmalıkları anlatan "Kırmızı sezon" adlı fotoğrafa, kategorisinde ise Ayhan İşcen'in "Mili yüzücüden tokyo hedefi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gül, "Fotoğrafların hepsi birbirinden değerli. Oy verirken gerçekten zorlandım. Tabi Gaziantep'ten bir fotoğrafın olması bizi ayrıca sevindirdi. İnşallah seçtiğimiz fotoğraflar birinci olur. Ben Anadolu Ajansının tüm muhabirlerine, çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık." dedi.

Diyarbakır, Günebakan, Gaziantep, Oğuzeli, Güncel

Kaynak: AA

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