Gaziantep Valisi Gül'den Berat Kandili mesajı

Gaziantep Valisi Davut Gül, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, ramazan ayının habercisi ve müjdecisi olan Berat Kandili'ni idrak etmenin heyecanı ve sevinci içerisinde olduklarını belirtti.

Bu mübarek gece vesilesiyle toplumsal olarak yaşanan bu zor süreçte Allah'tan sevgi, merhamet ve af niyaz ederken insani ilişkilerde hoşgörüyü esas almak gerektiğine işaret eden Vali Gül, "Berat Kandili, bizlere Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi, kendimize, ailemize, din kardeşlerimize ve tüm kainata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir. Bu gece hürmetine dargınlar barışmalı, yüzler birbirine gülümsemeli, kalplerdeki buzlar erimeli ve beraberce güzelliklere yürünmelidir. Bu vesile ile yaşadığımız bu zor günlerde Gaziantep modelini yaşatarak komşusu açken tok olmayan, bütün zor durumdaki kardeşlerine yardımını esirgemeyen ve başlattığımız yardım kampanyasında en ön saflarda yer alarak gönül seferberliğine öncülük eden tüm hayırsever kardeşlerimize özellikle minnetimi ifade ederken, tüm İslam aleminin Berat Kandilini tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA