Gaziantep ve Bursa Arasında Direkt Uçuşlar Başlayacak

Kaynak: AA

Bursa Gaziantepliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Şengüloğlu, Gaziantep ile Bursa arasında doğrudan uçak seferlerinin 13 Mart'ta başlayacağını söyledi.Gazetecilere açıklama yapan Şengüloğlu, Gaziantep ve Bursa arasında karşılıklı direkt seferlerin 13 Mart'tan itibaren haftanın 3 günü gerçekleştirileceğini belirtti.Dernek olarak her iki il arasında direkt uçuşların başlamasıyla birçok ortak özelliği bulunan bu iki ili birbirine daha yakın kılmak için faaliyetlerde bulunduklarını dile getiren Şengüloğlu, şunları kaydetti:"Bursa Gaziantepliler Derneği olarak 2 yıldır üzerinde çalıştığımız, bizler için önemli bir konu vardı. O da hem Bursa havaalanını canlandırmak, hem de Bursa ile Gaziantep arasında karşılıklı uçak seferlerini direkt olarak başlatmaktı. Çünkü bu iki büyük il, biri halının, diğeri ise tekstilin başkenti. Bu iki il arasında direkt olarak uçak seferlerinin olmayışı bizleri üzüyordu. Bu anlamda milletvekillerimiz ve her iki ilin idarecilerinin girişimleri güzel bir sonuç verdi. 13 Mart'tan itibaren pazar, pazartesi ve çarşamba günleri Bursa ile Gaziantep arasında direkt uçak seferlerimiz başlıyor. Ben bu hizmete hemşehrilerimizin ve Bursa'daki vatandaşlarımızın sahip çıkmasını istiyorum. Çünkü inanıyorum ki bu çalışma başta Bursa'da yaşayan yaklaşık 6 bin Gaziantepli kardeşimiz ve her iki ilimizin değerli vatandaşları için beklenen bir çalışmaydı. Bu çalışmada emek veren milletvekillerimize ve tüm idarecilerimize teşekkür ediyorum."