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Gaziantep ve Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep ve Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltıGAZİANTEP - Gaziantep ve Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda toplam 6 kişi gözaltına alındı.

31.10.2019 20:31
Gaziantep ve Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
GAZİANTEP - Gaziantep ve Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda toplam 6 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep ve Şanlıurfa'da operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçu kapsamında Gaziantep'te 5 şahıs ve Şanlıurfa ilinde 1 kişi gözaltına alındı. Aramalarda şüpheli şahıslara ait dijital materyaller ele geçirildi.
Gaziantep ve Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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