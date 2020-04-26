Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Gaziantep ve Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri

Gaziantep ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

26.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 26.04.2020 17:12
Gaziantep ve Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri
Gaziantep ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik 23 ve 25 Nisan'da yaptığı denetimlerde, kurallara uymayan 8 bin 878 kişi ve 97 iş yerine idari yaptırım uygulandı.
Valilik ve Büyükşehir Belediyesince, evlerinden çıkamayan 1700 aileye sıcak yemek, ihtiyaç sahibi 65 bin aileye ise gıda paketi verildi.
Şanlıurfa
Şanlıurfa Vefa Sosyal Destek Grupları, ramazan ayının başlaması ve sokağa çıkma yasağı uygulanması nedeniyle ihtiyaç sahiplerine hizmete devam ediyor.
Sahur vaktinde de faaliyetlerini sürdüren gruplar, talep eden vatandaşların ekmeklerini, sahur vaktinde de evlerine ulaştırdı.
Şanlıurfa Valiliği tarafından temin edilen maskeler, ilçelerin ihtiyacına göre paketlenerek kaymakamlıklara teslim ediliyor. İlçelere gönderilen 130 bin maske yarından itibaren Vefa Sosyal Destek Gruplarınca dağıtılacak.
Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan raporlu hastaların ilaçlarını temin etti, hastaneden taburcu edilen vatandaşların evlerine ulaşmalarını sağladı, çektikleri maaşları sahiplerine teslim etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Gaziantep, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden ’canlandı’ Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
Türkiye koronadan ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805’e yükseldi Haberler
Türkiye koronadan ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
’Öldü’ denilen Kim Jong-un’dan haber var Haberler
"Öldü" denilen Kim Jong-un'dan haber var
Özgü Namal’dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor Haberler
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Ankara’da bir firma koronavirüs test kabini üretti Haberler
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 bine yaklaşıyor Haberler
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 bine yaklaşıyor
Yasağı delen gençlerin söyledikleri yalan, ceza yemelerini engellemedi Haberler
Yasağı delen gençlerin söyledikleri yalan, ceza yemelerini engellemedi
Haberler››Güncel››Gaziantep ve Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:58: Bursa'da bir apartman karantinaya alındı - Haber 19:55: Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 2 bin 357 yeni vaka tespit edildi" - Haber 19:55: Günün Özeti - Haber 19:55: İspanya'da son 24 saatte koronadan 288 kişi öldü - Haber 19:52: İtalya'da bazı işletmeler 4 Mayıs'ta yeniden açılıyor - Haber 19:27: Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka bugün kaydedildi - Haber 19:26: Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi - Haber 19:05: Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor - Magazin 19:04: Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi - Haberler 18:19: ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: Tır ile 12 ceset taşıdım - Magazin