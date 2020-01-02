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Gaziantep ve Şanlıurfa'da kültür sanat

Gaziantep'te "Küçük Prens", Şanlıurfa'da ise "Arkadaşım Olur musun" ve "Duvarların Ötesinde" adlı tiyatro oyunları beğeniye sunulacak.

02.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:42 Gaziantep ve Şanlıurfa'da kültür sanat
'te "Küçük Prens", 'da ise "Arkadaşım Olur musun" ve "Duvarların Ötesinde" adlı tiyatro oyunları beğeniye sunulacak.
Bozok Tiyatrosunca sahneye uyarlanan, Antoine de Saint-Exupery'in kaleme aldığı "Küçük Prens" adlı oyunda, 6 gezegen gezen bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyası anlatılıyor.
Filiz Bozok'un yönettiği oyunda, Gökhan Soykök, Noyan Uzer, İrem Gemici, Fatih Çelebi, Kübra Büşra Pişkin ve Hüseyin Emre Durmaz rol alıyor.
Oyun, 8 Ocak Çarşamba saat 19.30'da Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde minik tiyatroseverler için sahnelenecek.
Şanlıurfa
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 4 Ocak Cumartesi saat 13.00'te "Arkadaşım Olur musun" adlı çocuk oyununu Şair Nabi Kültür Merkezi'nde beğeniye sunacak.
Ekip, aynı gün ve yerde saat 20.00'de de "Duvarların Ötesinde" adlı oyunu izleyiciyle buluşturacak.
Sanatçı Emir Can İğrek, 6 Ocak Pazartesi saat 19.30'da Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda konser verecek.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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