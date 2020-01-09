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Gaziantep ve Şanlıurfa'da kültür-sanat

Gaziantep'te "Emlakçıyı Beklerken" adlı oyun, Şanlıurfa'da ise "Arkadaşım Olur musun" isimli çocuk oyunu tiyatroseverlerle buluşacak.

09.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:16Gaziantep ve Şanlıurfa'da kültür-sanat
'te "Emlakçıyı Beklerken" adlı oyun, 'da ise "Arkadaşım Olur musun" isimli çocuk oyunu tiyatroseverlerle buluşacak.
Epizot Görsel Sanatlar tarafından sahnelenecek, İrfan Kangı'nın yazıp yönettiği "Emlakçıyı Beklerken" oyununda Yasemin Yalçın, Cenk Tunalı, Ecmel İs, Eylül İlbey, Kahraman Sivri, Melek Şahin, Orçun Kaptan, Sertaç Akkaya, Ziya Kürküt ve İlyas İlbey rol alıyor.
Düzenbaz bir emlakçı olan Ferruh Yapar'ın başından geçen olayların anlatıldığı oyun, 12 Ocak Pazar günü saat 20.00'de Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde izlenebilecek.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da 11 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te "Arkadaşım Olur musun" adlı çocuk oyununu Şair Nabi Kültür Merkezi'nde beğeniye sunacak.
Ekip, aynı gün ve yerde saat 20.00'de de "Duvarların Ötesinde" adlı oyunu izleyiciyle buluşturacak.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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