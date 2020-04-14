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GAZİANTEP Virüse karşı müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti

Virüse karşı müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte ettiGAZİANTEP'te bulunan Devr-i Alem Para Müzesi'nin sahibi Esat Kaplan, koronavirüs nedeniyle müzesinde bulunan yaklaşık 4 ton parayı dezenfekte edip, kavanozlarda muhafaza etmeye başladı.

14.04.2020 11:19 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:25
Virüse karşı müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
GAZİANTEP'te bulunan Devr-i Alem Para Müzesi'nin sahibi Esat Kaplan, koronavirüs nedeniyle müzesinde bulunan yaklaşık 4 ton parayı dezenfekte edip, kavanozlarda muhafaza etmeye başladı.
Gaziantepli Esat Kaplan, uzun yıllar yaşadığı Hollanda 'dan, 20 yıl önce Türkiye 'ye dönüş yaptı. Hollanda'da başladığı para koleksiyonuna memleketinde de devam eden Kaplan, onlarca ülkeye ait banknot ve madeni paraları 11 yıl önce kurduğu Devr-i Alem Para Müzesi'nde sergilemeye başladı. Elinde yaklaşık 4 ton para bulunan Kaplan, koronavirüsün yayılmasının ardından bakterileri barındırdığı gündeme gelen paraları dezenfekte etme kararı aldı.
Koruycu tulum giyip, maske ve eldiven takan Esat Kaplan, cımbız ile paraları tek tek cam fanusun içerisindeki dezenfekte ilacında bir süre bekletti ve ardından kavanozlara yerleştirdi.
Esat Kaplan, paranın dünyada en çok bakteri barındıran unsurlardan birisi olduğunu ifade etti. Dünyadaki tüm ülkelere ait paranın kendisinde mevcut olduğunu söyleyen Kaplan, "Dünyada en çok bakteri parada toplanıyor. Para en çok bakteri taşıyan unsur olduğu için dezenfekte işlemlerini yaptık. Bizim koleksiyonumuzda dünyanın her yerinden para mevcuttur. Bizde kendi çapımızda bir temizleme işlemi yapmaya çalıştık" dedi.
'DEZENFEKTE SAYESİNDE ENVANTERİMİ GÖRDÜM'
Bir hafta süren dezenfekte işlemi ile koleksiyonundaki envanterini de gördüğünü anlatan Kaplan, "Bu sayede kendi envanterimi de görmüş oldum. Kavanozlarımı temizledim, metal ve kağıt paraları elimden geldiği kadarıyla dezenfekte etmeye çalıştım. En büyük isteğimiz bir an önce bu sürecin sona ermesi ve salgının bitmesiyle müzemizde yeniden ziyaretçilerimizi ağırlamak" diye konuştu. GAZİANTEP Virüse karşı müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Hollanda, Türkiye, Güncel
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