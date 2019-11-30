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Gaziantep yankesicilik şüphelileri yakalandı

Yankesicilik şüphelileri yakalandıGaziantep'te, 2 yankesicilik olayına karışan ve güvenlik kameralarından kimliği saptanan 4 kişi, polis tarafından yakalandı.

30.11.2019 13:23 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:25
Yankesicilik şüphelileri yakalandı
'te, 2 yankesicilik olayına karışan ve güvenlik kameralarından kimliği saptanan 4 kişi, polis tarafından yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ve 27 Kasım tarihlerinde yankesiciliğe maruz kalan mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği bölgelerde güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 4 şüphelinin kimliğini tespit etti. Evlerine yapılan baskında yakalanan şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Gaziantep yankesicilik şüphelileri yakalandı

Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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