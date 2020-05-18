GAZİANTEP Yasağa rağmen sokağa çıkan 2 seyyar satıcıya 8 bin lira ceza

Yasağa rağmen sokağa çıkan 2 seyyar satıcıya 8 bin lira cezaKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde Gaziantep'te kamyonetle dışarı çıkan 2 seyyar satıcıya toplam 8 bin 96 lira ceza yazıldı.

18.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:51
Yasağa rağmen sokağa çıkan 2 seyyar satıcıya 8 bin lira ceza
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde Gaziantep'te kamyonetle dışarı çıkan 2 seyyar satıcıya toplam 8 bin 96 lira ceza yazıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde Gaziantep'te cadde ve sokaklar büyük oranda boşaldı. Kentin farklı noktalarında denetimlerini sürdüren polis ekipleri Hürriyet Caddesi'nde içerisinde 2 kişi olan enginar yüklü kamyoneti durdurdu. Ekipler sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 seyyar satıcıya sokağa çıkma yasağını ihlal etmek ve ehliyetsiz araç kullanmaktan toplam 8 bin 96 lira para cezası uyguladı. GAZİANTEP Yasağa rağmen sokağa çıkan 2 seyyar satıcıya 8 bin lira ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Güncel, Haber

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