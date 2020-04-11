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Gaziantep yasağa uyuyor

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile Gaziantep'te sokaklar bomboş kaldı.

11.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:49
Gaziantep yasağa uyuyor
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile Gaziantep 'te sokaklar bomboş kaldı.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 31 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde gece saat 00.00'da başlayan sokağa çıkma yasağına vatandaşlar uyuyor. Gaziantep'te genelgede yer alan yerler dışında her yer kapalıydı. Gaziantep'in en işlek yerlerinden biri olan 15 Temmuz Demokrasi meydanı bomboş kaldı. Çarşı pazarlar kapalı olurken, yoğun araç trafiği olan caddelerde de ambulans ve polis araçları dışında araçlar yoktu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Gaziantep, Güncel
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