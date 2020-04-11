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Gaziantep yasağa uyuyor...Yasak sonrası sokaklar bomboş kaldı

Gaziantep yasağa uyuyor.

11.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:48
Gaziantep yasağa uyuyor...Yasak sonrası sokaklar bomboş kaldı
Gaziantep yasağa uyuyor...Yasak sonrası sokaklar bomboş kaldı
GAZİANTEP - İçişleri bakanlığın genelgesiyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile Gaziantep'te sokaklar bomboş kaldı.
İçişleri bakanlığının yayınladığı genelge ile 31 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde gece saat 24.00'te başlayan sokağa çıkma yasağına vatandaşlar uyuyor. Gaziantep'te genelgede yer alan yerler dışında her yer kapalıydı. Gaziantep'in en işlek yerlerinden biri olan 15 Temmuz Demokrasi meydanı bomboş kaldı. Çarşı pazarlar kapalı olurken, yoğun araç trafiği olan caddelerde de ambulans ve polis araçları dışında araçlar yoktu.

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Genel
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