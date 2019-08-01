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GAZİANTEP Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldü

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldüGaziantep'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Özgür Yıldırım (42), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

01.08.2019 16:35
GAZİANTEP Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldü
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldü
Gaziantep'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Özgür Yıldırım (42), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Özgür Yıldırım'a, iddiaya göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Yıldırım, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Yıldırım, bu sabaha karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özgür Yıldırım'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA

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