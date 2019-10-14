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Gaziantep yüksek gerilim hatları tazyikli suyla temizleniyor

Yüksek gerilim hatları tazyikli suyla temizleniyorGaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, yüksek gerilim hatlarında zamanla kirlilik ve çevre koşullarına bağlı olarak iletim performansı azalan izolatörler itfaiye ekipleri tarafından tazyikli suyla temizleniyor.

14.10.2019 14:41
Yüksek gerilim hatları tazyikli suyla temizleniyor
Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, yüksek gerilim hatlarında zamanla kirlilik ve çevre koşullarına bağlı olarak iletim performansı azalan izolatörler itfaiye ekipleri tarafından tazyikli suyla temizleniyor.
İslahiye ve Nurdağı'nda yüksek gerilim hatlarındaki izolatörlerin temizlenmesi amacıyla oluşturulan iki ekip, kış hazırlıklarına başladı. Bir ekip yüksek gerilim hatlarındaki oluşabilecek kazayı önlemek için kontrollerini yaparken, özel olarak dizayn edilmiş itfaiye aracı ise yüksek basınçlı su ile yüksek gerilim hatlarını temizliyor. Bir noktada temizlik işlemi ise yaklaşık 5 ile 10 dakika sürüyor. Bu süre içerisinde basınçlı pompa ile yüksek gerilim hatlarındaki izolatörler temizleniyor. Çalışmalar kapsamında her iki ilçede 5 ile 6 bin yüksek gerilim direğindeki izolatörlerin yıkanması hedefleniyor.
Gaziantep yüksek gerilim hatları tazyikli suyla temizleniyor

Gaziantep, İtfaiye, Nurdağı, Güncel

Kaynak: DHA

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