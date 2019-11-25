Haberler » Güncel » Gaziantepli avukat kuzeninin evinde ölü bulundu - Haber

Gaziantepli avukat kuzeninin evinde ölü bulundu

İSTANBUL Barosu'na kayıtlı avukat Ahmet Baran Akkaya (38), ziyarete geldiği Gaziantep'teki kuzeninin evinde ölü bulundu.

25.11.2019 19:35 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:35Gaziantepli avukat kuzeninin evinde ölü bulundu

İSTANBUL Barosu'na kayıtlı avukat Ahmet Baran Akkaya (38), ziyarete geldiği Gaziantep'teki kuzeninin evinde ölü bulundu. Akkaya'nın kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor.

İstanbul'da oturan evli ve 2 çocuk babası  Ahmet Baran Akkaya, akrabalarını ziyaret etmek için geldiği Gaziantep'te geceyi kuzeninin evinde geçirdi. Dün öğlen saatlerinde, Akkaya'nın yatakta hareketsiz yattığını gören kuzeni durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, yaptığı kontrolde Akkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen  Ahmet Baran Akkaya'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AVUKAT BABASI, MÜVEKKİLİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Ahmet Baran Akkaya'nın kendisi gibi avukat olan babası İsmail Akkaya'nın da 2014 yılında, ofisinde, eski bir müvekkili tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

Ahmet Baran Akkaya'nın cenazesinin yarın Asri Mezarlık'taki aile mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:40 Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
20:39 Kaybolan iki köpek mazgalda bulundu
20:36 Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
20:36 Özalp'ta yangın
20:36 İçişleri Bakanlığı: "Şırnak'ta ele geçirilen 2 ton patlayıcı, 300 elektrikli fünye, 700 metre...
20:24 CHP'den Muharrem İnce açıklaması: Bir disiplin süreci başlatılması gündemimizde yok
19:50 Kayseri'de İYİ Parti'nin standına ve parti binasına saldırı düzenlendi
19:48 Güleda Cankel'i öldürdüğünü itiraf etti! Katilin ifadesinin detayları ortaya çıktı
19:08 İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu
18:09 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu
18:09 Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erken öldü
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
14:35 "Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 20:42:11