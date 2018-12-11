Gaziantepli bisikletli gezgin üçüncü Türkiye
turunda
SAMSUN - Gaziantepli bisiklet gezgini çıktığı üçüncü Türkiye turunda Samsun
'un Bafra
ilçesine geldi. Üçüncü Türkiye turuna Haziran ayında Gaziantep'ten başlayan 42 yaşındaki Ömer Töremen, Gürcistan
'ın ardından sahil bandını takip ederek 6 aylık bir yolculuk sonunda Samsun'un Bafra ilçesine ulaştı. Bafra'da bir gece konaklayan ve ilçenin tarihi ve turistlik yerlerini gezen Töremen yaptığı açıklamada, "Şu anda üçüncü Türkiye turundayım. Karadeniz
yolculuğum Gürcistan'dan başladı. Geçen seneden beri şu ana kadar 40 bin kilometre yaptım. 40 bin kilometre boyunca çok anılar yaşadım. Çok insanla haşır neşir oldum. Bisiklet gezginciliği benim için tadına doyamadığım bir tutkuya dönüştü. İleriki turlarda hedefim şu olabilir; Türkiye'yi yeterince gezdim. Türk cumhuriyetleri olabilir. Belki Japonya
turu olabilir, belki bir Afrika
turu olabilir. Tur yapmayı çok seviyorum. Bu bana çok büyük keyif veriyor" dedi. Bafra'dan sahil bandını takip ederek Kastamonu
, Bartın
ve Zonguldak
üzerinden Düzce
'ye, oradan da Sakarya
ve İstanbul
'a gitmeyi planladığını anlatan Ömer Töremen, "İstanbul'dan Marmara Denizi
'ni takip ederek Ege Denizi
üzerinden Akdeniz
'in sonuna kadar bir buçuk aylık süre zarfında 3 bin 500-4 bin kilometre daha göreceğim. Kıbrıs
'ta da görmek istediğim yerler var. Kıbrıs turu da yapabilirim" diye konuştu. Töremen, günlük ortalama 110 kilometre yol kat ettiğini sözlerine ekledi.
Samsun,Bafra,Türkiye
11 Aralık 2018 Salı 19:25