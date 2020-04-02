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Gaziantepli çocuklar otizm için söyledi

Gaziantep'te özel eğitim alan bir grup otizmli çocuk, öğretmenleriyle beraber kamera karşısına geçip "otizm için söyle" etkinliği gerçekleştirdi.

02.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:00
Gaziantepli çocuklar otizm için söyledi
Gaziantep 'te özel eğitim alan bir grup otizmli çocuk, öğretmenleriyle beraber kamera karşısına geçip "otizm için söyle" etkinliği gerçekleştirdi.
Gaziantep Özel Eğitim Uygulama Okulu, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü için düzenlemeyi planladığı etkinliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle iptal etti.
Okul yönetimi, 10 öğrenci ve 5 öğretmenle farkındalık oluşturmak için harekete geçti.
Bu kapsamda organize edilen öğretmen ve öğrenciler, "Otizm için söyle" etkinliğinde okuldan ve öğrencilerin evlerinden de görüntülere yer verilen klipte "Hayat Bayram Olsa" şarkısını seslendirdi.
Okul müdürü Abdurrahman Örnek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma sayesinde öğrencilere farklı bir deneyim kazandırıldığını aktararak, "Ayrıca otizmle ilgili farkındalık oluşturmak istiyoruz. İnşallah bu çocuklarımızla birlikte daha güzel yarınlara ulaşacağız." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Güncel
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