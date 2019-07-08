08.07.2019 19:08
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Gaziantepli hakem Basketbol Süper Ligi'nde

Gaziantepli hakem Basketbol Süper Ligi

Gaziantepli basketbol hakemi Hüseyin Çelik 2019-2020 sezonunda B klasmanından A klasmanına yükselerek Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde düdük çalmaya hak kazandı.

Gaziantepli basketbol hakemi Hüseyin Çelik 2019-2020 sezonunda B klasmanından A klasmanına yükselerek Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde düdük çalmaya hak kazandı.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Fedarasyonu (TBF) B klasman hakemi olarak görev yapan Gaziantep bölgesi hakemi Hüseyin Çelik gösterdiği performansla bir üst klasmana yükseldi. Bu performansı ile en yüksek klasman olan A klasman hakemi olan Çelik, önümüzdeki sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi maçlarında görev alacak.

Hakemliğe 2013 yılında başlayan Hüseyin Çelik 1994 doğumlu olup 2 sezon C klasmanı, 3 sezon da B klasmanındaki başarısıyla dikkat çekti. Çelik, iyi performansıyla 2019-2020 sezonunda Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunca A klasman hakem listesine alındı.

24 yıl sonra ilk olacak

Hüseyin Çelik'in bu performansı ile Gaziantep kentinden bir hakem basketbolda 24 yıl sonra a klasmanına terfi edip süper ligde düdük çalmaya hak kazandı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Hüseyin Çelik, basketbol, Spor

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