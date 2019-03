Gaziantepli Halıcılar Domotex Atlanta'da

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletlerinde ilk kez düzenlenen Domotex Atlanta Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarına katılan GAHİB heyeti yeni Pazar arayışlarını sürdürürken üyelere info hizmeti vermek için açılan GAİB standı büyük ilgi gördü. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, Amerika Birleşik Devletlerinde bu yıl ilk kez düzenlenen Domotex Atlanta Halı ve Yer Kaplamaları Fuarın kendileri için büyük önem taşıdığını ifade ederek bölgeden ABD'ye 420 milyon dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini ifade etti.Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan Türkiye'nin, dokuma makine halısı ihracatında uzun yıllardır dünya lideri olduğunu, Gaziantep'in son yirmi yılda yaptığı önemli yatırımlar ve çalışmalar ile dünya çapındaki en önemli üretim merkezi haline geldiğini vurguladı. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği bünyesinde faaliyet gösteren 150'nin üzerinden imalatçı firma ve 700'ün üzerinde ihracatçı firma üyesinin 2018 yılında dünyanın 140 ülkesine, 1,5 milyar doların üzerinde halı ihracatı gerçekleştirildiğini vurgulayan Kaplan, Amerika Birleşik Devletlerinin en önemli ihracat pazarları olduğuna dikkat çekti.GAHİB'den ABD'ye 420 milyon dolarlık halı ihracatıGAHİB'den ABD'ye 420 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Kaplan, "Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği olarak 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne 420 milyon dolar ihracat yaptık. Bu rakam toplam ihracatımızın yüzde 28'ini oluşturmaktadır. Domotex halı ve yer kaplamaları fuarları sektörün en önemli fuarları olup yıllardır Hannover, Shanghai ve Gaziantep'te düzenlenmektedir. Bu yıl Atlanta'da ilk kez düzenlendi. İlk olması sebebiyle fuar alanı çok kısıtlı idi. 280'in üzerinde firmanın katılım sağladığı fuara Türkiye, 17 stand ile katılmıştır. Üyelerimiz fuar alanında yer bulmakta zorlandığı için Birlik olarak bir info stand açarak ihracatçılarımızın ortak kullanımları amacıyla hizmete sunduk" diye konuştu.GAHİB heyeti New York'ta incelemeler yaptıBaşkan Yardımcısı Murat ÇOLAK öncülüğünde Domotex Atlanta Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarına katılan GAHİB heyeti fuardaki çalışmalarını tamamlayarak New York'a geçti. New York Ticaret ataşeleri Özgür Çelikel ve İskender Balcı'yı ziyaret eden heyet halı ihracatı hakkında ticaret ataşelerine bilgi verdi. Ticari ataşelerden Amerika'da piyasanın işleyişi ve ofis, depo kurulumu ile ilgili bilgiler alan heyet New York Türkiye Ticaret Merkezini de ziyaret ederek New York Türkiye Ticaret Merkezi Koordinatörü Dr. Türker Çelik'ten merkezin işleyişi ve halı sektörünün bu merkez içinde ilave yer alabilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.Amerika pazarının oldukça gelecek vadeden bir pazar olduğunu belirten Başkan Kaplan, 2019 yılı içerisinde ihracat pazarlarını çeşitlendirmek ve ihracatçımıza yardımcı olabilmek adına bir strateji dahilinde faaliyetler yürütüldüğünü, özellikle uzak doğu pazarına yönelik bir atılım içinde olduklarını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP