Gaziantepli iş insanlarından 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Gaziantep'te iş dünyası temsilcileri 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ortak açıklama yaparak destek verdi. Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, operasyonun bir barış harekatı olduğunu söyledi.

Ticaret Odası'nda düzenlenen ortak basın toplantısına Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve Gaziantep'li iş insanları katıldı. Açıklamada Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini ifade eden Adil Konukoğlu şunları söyledi;

Tüm dünya bilmelidir ki 'Barış Pınarı Harekatı' Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuktan doğan haklarını dünya barışı için kullandığı bir harekattır. Bu harekatı itibarsızlaştırmak isteyenler, küstahça tehdit etmeye çalışanlar bilsinler ki bu harekat en az Türk toplumu kadar kendi toplumlarının da huzuruna hizmet etmektedir. Önümüzdeki günlerde 96'ıncı Kuruluş yıldönümünü kutlayacağımız bu aziz vatanın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'İnsan, mensup olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar bütün dünya milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli' tüm dünya bilmeli, anlamalı ve desteklemelidir ki Türkiye Cumhuriyeti ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefindedir. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, bölgemizi huzura ve istikrara kavuşturmak amacıyla yapılan bu harekat bir savaş değil, güvenliğimiz için atmamız gereken bir adımdır, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı masum halklara kalkan olmasıdır. Kimse başka bir art niyet aramasın. Yıllardır kucak açtığımız Suriyeli kardeşlerimizin de, ata topraklarında yaşama, kendi seçtikleri yöneticilerle kendilerini yönetme haklarını almaları için de bu harekat büyük önem arz etmektedir. Antep savunmasında 6 bin 317 şehit veren, nüfusunun neredeyse tamamı Gazi olan biz Gazi şehirliler olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zorlu şartta gerekeni yapacağız. İş dünyasının temsilcileri olarak, devletimizin milletimizin, kahraman Türk ordusunun her zaman yanındayız. Mehmetçiklerimiz orada bizler için mücadele ederken bizler de durmayacağız. Bizler daha da çok çalışacak, daha çok üretecek, daha çok ter akıtacak, bu kahramanlar yurdu memleketimiz için, yarınlarımız için, daha güçlü bir Türkiye için çaba sarf edeceğiz. Allaha şükür olsun ki kahraman Mehmetçiklerimiz sayesinde bizler rahat uyuyor, işlerimizin başında duruyoruz. Siz rahat olun kahraman Mehmetçikler, sizler var oldukça biz canımıza başımızla çalışmaya bu milletin daha kudretli ve kuvvetli olabilmesi için daha fazla üreteceğiz. Allah Barış Pınarı Harekatına katılan tüm askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Ayaklarına tek bir taş değdirmesin, daima muzaffer eylesin

Kaynak: DHA