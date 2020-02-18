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Gaziantepli sporculardan Gençler Karete Okul Yarışmalarında 10 madalya

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Karate Spor Kulübü, Mardin'de düzenlenen Gençler Karate Okul Yarışmaları'nda takım olarak 5 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya aldı.

18.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:35Gaziantepli sporculardan Gençler Karete Okul Yarışmalarında 10 madalya
Büyükşehir Belediyesi Karate Kulübü, 'de düzenlenen Gençler Karate Okul Yarışmaları'nda takım olarak 5 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya aldı. Gaziantep sporcuları aldıkları madalyalarla ülke genelinde 10 şehrin katılım sağladığı turnuvada birincilik kürsüsüne çıktı.

Büyükşehir Karate Spor Kulübü öğrencileri, 5-16 Şubat tarihleri arasında Mardin'de organize edilen Gençler Karate Okul Yarışmaları'nda sporcularıyla önemli bir başarıya imza attı. Başarılı sporcular, en iyi derecelere ulaşarak Gaziantep'i Türkiye'de ilk sıraya yerleştirdi. 10 ilin başvuru yaptığı turnuvada gruptan çıkarak ilk 4 kent arasında yer alan Gaziantep, 5'i altın toplam 14 madalya kazanmasının ardından Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Öte yandan uluslararası arenada ve Türkiye'de önemli başarılara imza atan Büyükşehir sporcuları, Gazianteplilerin spora olan merakının her geçen gün arttığına dikkati çekerek, spora yönelik desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Mardin, Spor

Kaynak: İHA

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