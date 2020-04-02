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Gaziantepli tüccarlar sağlık çalışanları için kolları sıvadı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni ihracat alanında sırtlayan Gaziantep'teki ticaret erbabı, sağlık çalışanları için 20 bin yüz siperliği imal edebilmek için çalışmalara başladı.

02.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:46
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni ihracat alanında sırtlayan Gaziantep 'teki ticaret erbabı, sağlık çalışanları için 20 bin yüz siperliği imal edebilmek için çalışmalara başladı.
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) öncülüğünde alınan karar ile Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi'nde (GETHAM) Gaziantep ve Kilis'teki sağlık çalışanları için ilk etapta 20 bin yüz siperliği üretilmeye başlanacak. İhtiyaç olması halinde bu sayı artırılacak.
GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesine tüm imkanlarının seferber edileceğini belirtti.
GETHAM bünyesinde tasarlanıp üretilen yüz siperliğini ilk önce Gaziantep Valisi Davut Gül ile paylaşarak üretim ve hibe koordinasyonunu yaptıklarını aktaran Yıldırım, görüşmeler sonucunda ilk etapta 20 bin siperlik üretimine karar verildiğini ve çalışmalara başladıklarını kaydetti.
GETHAM A.Ş. ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ortaklığı ile Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) desteğinde üretime geçildiğini belirten Yıldırım, yapılan yüz siperliklerinin hali hazırda kullanılan ve üretilenlerden farklı olduğuna dikkati çekti.
Yıldırım, "Ürettiğimiz siperlikler kullan at değil, hijyenik bir şekilde birden fazla kullanıma olanak sağlayan bir model. Önündeki asetat değiştirilerek uzun süre kullanım imkanı sunuyor. Biz devletin desteğiyle kurulan GETHAM Tasarım ve Modelleme Merkezimizin üretim ve teknoloji gücünü milletimiz için seferber ettik. Bu noktada Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu'na (GIZ) de iş birliği için teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte herkesin aynı gemide olduğunu unutmamak gerekir." ifadelerini kullandı.
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Gaziantepli tüccarlar sağlık çalışanları için kolları sıvadı

Kaynak: AA

Etiketler: Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Gaziantep, İhracat, Güncel

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Gaziantepli tüccarlar sağlık çalışanları için kolları sıvadı
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