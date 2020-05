Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi

Kaynak: DHA

Gaziantepliler en çok kebapçıları özlediGASTRONOMİ şehri Gaziantep'te vatandaşlar koronavirüs tedbirleri nedeniyle sadece paket hizmeti veren lokantalara giderek kebap yemeyi özledi. Gaziantepli vatandaşlar, salgının biran önce sonlanarak ocak başlarında kebap yeme özlemlerini sonlandırmak istediklerini söylerken, kebapçılar da yasakların bitmesiyle insanların lokantaları dolduracağını ifade etti.İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle tüm lokanta, restoranlar gibi iş yerleri sadece paket servis ve gel-al uygulaması ile hizmet veriyor. Salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için müşterilerin oturmasına izin vermeden hizmet verilen Gaziantep'teki lokantalarda da vatandaşlar oturup kebap yemeyi özlediklerini ifade etti.Kebap diyarı Gaziantep'te de salgın nedeniyle uygulanan yasak en çok ocak başında kebap tüketen vatandaşları etkiledi. Neredeyse her gün kebapçılara uğrayan ancak yasak ile bundan mahrum kalan vatandaşlar, salgının biran önce sonlanmasını ve ocak başında kebap yeme özlemlerinin sona ermesini istiyor.'EVDE YAPIYORUZ AMA OLMUYOR'Gaziantepli vatandaşlar, tedbirler nedeniyle ocak başında oturup kebap yiyemediklerini, verdikleri siparişlerden ise aynı tadı alamadıklarını ifade ederek, "Kendi evlerimizin çatı ya da balkonlarında mangal kurup kebap yapıyoruz. Ancak, o da ocak başındaki tadı vermiyor" dedi.Vatandaşlar salgının bitmesiyle kebap yemek için lokanta ve restoranlara akın edeceklerini belirterek, "Hepimizin ortak dileği biran önce yasakların sona ermesi ve gönül rahatlığıyla lokantalara gidip, kebap yiyebilmek. Salgın bitince arkadaşlarımız ve ailelerimiz ile ilk işimiz kebap hasretimizi dindirmek olacak" diye konuştu.KEBAPÇILAR: HER GÜN YÜZLERCE MESAJ ALIYORUZGaziantep'teki lokantalar ve kebapçılar da vatandaşlardan her gün yüzlerce mesaj aldıklarını ifade etti. Sosyal medya ve diğer kanallardan müşterilerin kendilerine kebabı çok özledikleri ve salgın sonrası ilk işlerinin lokanta ziyareti olduğu mesajı gönderdiğini belirten lokantacılardan Yalçın Taşdelen, "İnsanlar, yasaklar bittiği anda kebapçılara koşacak. İnsanların kebaba çok büyük özlemi var. Her gün bizlere yüzlerce kebabı özlediklerine dair müşterilerimizden mesaj geliyor. Normalde Ramazan ayındayız sahur ve iftarda tonlarca et ve sakatat tüketilirdi. Ama şu an bunların hiçbirisi yok. En kısa zamanda normale dönmeyi bekliyoruz" dedi.